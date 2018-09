«Eine stille Oase in Mitten unserer gewohnten Betriebsamkeit, ein natürlicher Tierpark: Wenn es den Tierpark Bad Zurzach nicht gäbe, man müsste ihn neu erschaffen.» Mit diesen Worten eröffnete der ehemalige Gemeindeammann von Bad Zurzach, Franz Nebel, seine Laudatio. Zum 16. Mal wurde gestern der «Krug von Bad Zurzach» vergeben. Entgegennehmen durfte den Preis Pius Müller. Er ist seit acht Jahren Präsident des Vereins Tierpark Bad Zurzach.

Die Auszeichnung erhalten Personen oder Gruppen, die sich in besonderer Form für den Kurort Bad Zurzach oder Baden, das Zurzibiet oder seine Region verdient gemacht haben. Der Preis wird von der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach und Baden als Anerkennung für besondere Verdienste vergeben. Die Veranstaltung fand in der oberen Kirche in Bad Zurzach statt, rund 80 Personen waren anwesend.