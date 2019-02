Pius Müller müsste allen Grund zur Freude haben: Der Präsident des Tierparks durfte am vergangenen Sonntag rekordverdächtige 200 Besucher auf dem Gelände oberhalb des Fleckens begrüssen. Über mangelndes Interesse kann sich Müller nicht beklagen. Im Gegenteil: Die Nachfrage nehme laufend zu. Rund 200 Tiere, von Weisskopfaffen über Zwergziegen bis hin zu Emus und Pfaue locken Besucher aus der ganzen Region an.

Die Person soll Pius Müller in absehbarer Zeit ablösen. Der 71-Jährige, der täglich bis zu fünf Stunden im Park verbringt, möchte kürzertreten und spätestens in einem Jahr die Geschicke seinem Nachfolger übergebeben. «Das Problem ist nicht entsprechendes Personal zu finden», so Müller. Der entscheidende Punkt seien die Finanzen. Der Verein kann sich eine vollamtliche Fachkraft mit eigenen Mittlen nicht leisten.

Deshalb hat man sich nun auf die Suche nach Sponsoren begeben. Ohne eine externe Finanzierung würde dem Park vermutlich das Ende drohen. Unterstützt wird Müller in seinen Bemühungen mittlerweile von einer Donatoren-Gruppe aus dem Ort. Ihr gehören unter anderem Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner, Bad Zurzach Tourismus, die ansässige Gesundheitsförderung und der ehemalige Ammann Franz an. «Wir verfügen nicht über das notwendige Netzwerk, um an die richtigen Leute zu gelangen», sagt der Präsident.