«Trotz den starken Frequenzen am Jahresanfang und -ende war die ausgeprägte warme Sommerperiode deutlich spürbar», sagt Anton Lauber, Präsident des Verwaltungsrats. An den Gründen für den Gästerückgang hat sich gemäss den Verantwortlichen nichts geändert. Bereits für 2017 hatten sie den Klimawandel und das zu warme Wetter als Ursache für den Besucherschwund ausgemacht. «Die Thermalbad-Branche ist eine Schlechtwetter-Branche», so der allgemeine Tenor.

5 weitere Jahre im Flughafenhotel

Die Thermalbad Zurzach AG ist auch mit 65 Prozent an der Airport Fitness und Wellness AG am Flughafen Zürich beteiligt. Der Verwaltungsrat hat entschieden, das per 30. Juni 2019 auslaufende Mietverhältnis mit der Flughafen Zürich AG um fünf Jahre zu verlängern. Hingegen hat er sich gegen ein Angebot der Flughafen Zürich AG entschieden, eine neue Fläche im Gebäudekomplex «The Circle» zu beziehen. «Wir treten aus Kosten- und Nutzungsgründen nicht darauf ein und verbleiben im Radisson Blu Hotel», sagt Anton Lauber.

Die Vorteile am aktuellen Standort, den man 2009 bezog, überwiegen bezüglich betriebswirtschaftlicher Hinsicht und Grundriss-Attraktivität. Das Jahresergebnis der Airport Fitness und Wellness AG schliesst mit einem Plus von 1243 Franken ab (Vorjahr Minus 78'943 Fr.). Die Ergebnisverbesserung beruht «einerseits auf einer Ertragssteigerung, andererseits auf einer stringenten Kostenbewirtschaftung». Die jährlichen Abschreibungen auf dem kostenintensiven Innenausbau im Flughafenhotel Radisson Blu betragen nach wie vor rund 230'000 Franken pro Jahr.

Herabsetzung des Aktienkapitals

Die Generalversammlung der Thermalbad Zurzach AG findet am 15. Mai in Bad Zurzach statt. Wie schon im letzten Jahr beantragt der Verwaltungsrat eine Nennwertreduktion anstelle einer Dividende, indem das Aktienkapital um weitere 200'000 Franken herabgesetzt und an die Aktionäre ausbezahlt wird.

Zum Ausblick sagt Verwaltungsrats-Präsident Lauber: «Mit dem neuen Kooperationsmodell der Bäder in Bad Zurzach und Baden sollen Synergien konsequent genutzt und mit einer schlagkräftigen Vermarktung von neuen, koordinierten Angeboten die Position auf dem Wellnessmarkt gestärkt werden.» 2019 wird eine gemeinsame Strategie erarbeitet, in der jedes Bad mit seinem eigenen Profil klar positioniert werden soll. «Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung beurteilen die Zukunftsaussichten generell als positiv, aber herausfordernd. Der Markt bietet Chancen, verlangt aber immer wieder neue Angebote», so Lauber.

