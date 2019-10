Tegerfelden gehen die Ammänner aus — die Gemeinde ist nicht allein mit Problemen in der Amtsbesetzung

Letzten Sonntag: In Tegerfelden legten die Stimmbürger nicht nur ihre Ständerats-, Nationalrats- und Regierungsratsempfehlungen in die Urne. Die Stimmberechtigten waren auch aufgerufen, einen neuen Gemeindeammann zu wählen.

Nötig wurde dies, weil Lukas Baumgartner Ende März seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Der Inhaber des Familien eigenen Weinguts begründete seinen Entscheid mit beruflicher Überbelastung.

In Tegerfelden wiederholt sich somit die Geschichte: Innert weniger Jahre sucht die Gemeinde zum dritten Mal einen neuen Ammann. Erwin Baumgartner (2013) und Peter Hauenstein (2017) gaben ihr Amt ebenfalls aus geschäftlichen Gründen ab. Was sie verbindet: Alle drei hatten oder haben leitende Funktionen inne und passen in das Schema des durchschnittlichen Schweizer Milizpolitikers.

Dieser ist zwischen 40 und 64 Jahre alt, männlich, weist einen hohen sozialen Status aus und ist in seiner Gemeinde verwurzelt und gut vernetzt. Beinahe die Hälfte hat einen tertiären Bildungsabschluss, also etwa eine Universität oder eine Fachhochschule besucht. Das ist dem Buch «Milizarbeit», das der Schweizerische Gemeindeverband in diesem Jahr herausgegeben hat, zu entnehmen.

Die Gemeinde befindet sich in bester Gesellschaft

Tegerfelden ist kein Einzelfall: Die Amtsdauer von Ammännern wird tatsächlich immer kürzer. Die Zeiten, in denen Personen ihr halbes Leben in der Exekutive verbrachten, nehmen ab, wie eine Studie vom Zentrum für Demokratie Aarau aufzeigt.

Durchschnittlich steht im Aargau – wie im Zurzibiet – ein Ammann noch rund fünf Jahre an der Spitze der Gemeinde. Der Letzte, der in Tegerfelden sein Amt länger ausübte, war Hans Wanner. Der heutige Ensi-Direktor stand zehn Jahre an der Spitze der Gemeinde.

Das Milizsystem ist das Fundament der Schweiz. Doch es hat zu kämpfen: Die Hälfte der Gemeinden tut sich schwer damit, ihre Gemeinderäte zu besetzen. Das Problem sei chronisch, kommt Projektleiter Markus Freitag, Politikwissenschafter an der Uni Bern und Herausgeber der Erhebung, zum Schluss. Auch der Aargau bleibt von diesem Trend nicht verschont. Die Rücktritte in der laufenden Legislatur sind beträchtlich. 17 Gemeindeammänner, 26 Vizeammänner und 73 Gemeinderäte haben ihr Amt seit 2018 niedergelegt.