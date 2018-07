Anfang Jahr verschwand in Fisibach die letzte Telefonkabine. In der Gemeinde gab es für den Entscheid der Betreiberin Swisscom keinen Widerstand. Mehr Sorgen bereitete den Einwohnern die Abdeckung im Mobilempfang. «Der ist in Fisibach alles andere als zeitgemäss. Wir haben hier nicht einmal ein funktionierendes 3G-Netz. Und das, 30 Kilometer von einer Weltstadt wie Zürich entfernt», kritisierte Ammann Roger Berglas damals.

Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Der Gemeinderat traf sich im Rahmen seines Legislaturziels «Der Internet- und Mobilfunkempfang hat sich verbessert» mit einer Vertretung der Swisscom. Gemäss einer Mitteilung, treibt das Telekommunikationsunternehmen den Ausbau des Breitbands derzeit intensiv voran.

Auch beim schlechten Mobilfunkempfang ist die Swisscom bestrebt, eine Lösung zu finden. Bei optimalem Verlauf wird der Mobilfunkenempfang bis Ende 2019 umgesetzt und sich so verbessern. Dieser Ausbau bringe eine Verzehnfachung der Datenmenge mit sich, wie es weiter heisst. (dws)