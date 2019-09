Er unterhält sich mit dem Leiter eines Kinderwunschzentrums. Und dieser bezeugt, dass die Qualität der männlichen Samenflüssigkeit laufend abnimmt und immer weniger zur Fortpflanzung taugt. Deshalb arbeitet die Forschung an der Entwicklung von Stammzellen, die selber Spermien produzieren. Experten-Berichte und Chromosomen-Berechnungen zeigen ganz klar auf: Die männliche Spezies wird aussterben. Allerdings erst in zwei Millionen Jahren. Doch Schneider findet: «Aussterben ist auch keine Lösung».

Braucht es Männer in der Zukunft überhaupt noch? Rein biologisch nicht, findet Autor Steven Schneider gleich am Anfang seines neuen Buchs «Wir Superhelden» mit dem Untertitel «Kleiner Kursus für Kerle zu Liebe und Leben» heraus.

Totale Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau

Auch Tagesschau-Chef Urs Leuthard, Automobilrennfahrer Marcel Fässler kommen unter anderem in «Wir Superhelden» zu Wort. Als Ergänzung gibt es Arbeitsblätter wie einen Streitfragebogen. Zudem wird häppchenweise die klassische Heldenreise nach Joseph Campells Buch «The Hero with the Thousand Faces» erzählt. Sie dient seit Jahren als Grundlage für jedes gute Storytelling und ist ein Spiegel der menschlichen Seele. Es geht dabei immer um dasselbe: Der wahre Held besiegt seine grössten Dämonen, in dem er sich seinen inneren Ängsten stellt und sie überwindet.

Die Quintessenz des Buches ist denn gemäss Schneider auch: «Wir Männer sollten – und vor allem können – über uns hinauswachsen und uns verändern.» Die «MeToo»-Debatte war ein wichtiger Zündfunke, um «Wir Superhelden» zu schreiben.

Für Schneider gibt es nur eine Lösung: die totale Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. «Da hinken wir in der Schweiz leider noch gewaltig hinterher.» Noch schlimmer seien aber die globalen Machos, die heute die internationale Politik beherrschen. «Mein Buch ist das Gegenstück zu Figuren wie Trump und Co.», sagt Schneider bestimmt. Bereits 15 Lesungen hat er hinter sich, über 20 stehen noch bevor. Im Publikum sitzen vor allem Frauen. Aber immer auch einige Männer. Einer gestand ihm vor kurzem: «In meinem Leben ist nach dem Lesen des Buchs ein Fenster aufgegangen.»