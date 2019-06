Zum ersten Stromausfall kam es in weiten Teilen von Klingnau am 12.15 Uhr am Freitag. "Der Strom fiel für 35 Minuten aus", bestätigt Patrick Linggi vom Stromversorger AEW Energie AG der AZ. Einige Bewohner hatten sich dazu auf der Facebook-Seite "Klingnau heute und morgen" ausgetauscht. "Gott sei dank war unser Essen fertig", schrieb eine Frau erleichtert.

In der Nacht auf Samstag folgte in ganz Klingnau und nun auch in Koblenz ein weiterer Stromausfall. Einige berichteten davon sogleich mit weiteren Facebook-Postings. Auf einer Infomeldung auf ihrer Webseite schrieb die AEW von einem "zirka zweistündigen Unterbruch". Patrick Linggi präzisiert: "Der Stromausfall dauerte von 1.03 bis 2.10 Uhr." In Klingnau folgten in den nächsten Stunden drei weitere Kurzunterbrüche, der letzte um 7.42 Uhr.

"Ursache für die Stromausfälle war ein defekter Endverschluss", sagt er. Ein Endverschluss bildet mit den Übergang von einer Freileitung auf eine Kabelverbindung. Der Endverschluss befand sich in der Nähe des Unterwerks bei der Insel Beznau. Dort steht bekanntlich auch das AKW Beznau. Die Stromausfälle hatten mit diesem allerdings nichts zu tun.

In Koblenz waren die drei kurzen Unterbrüche nicht zu spüren. Die Gemeinde wurde nach dem nächtlichen längeren Unterbruch vorsorglich von Rekingen aus versorgt.

Die Probleme sollten nun definitiv behoben sein. "Die Situation war in den letzte Stunden stabil", so Linggi.