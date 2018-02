Am Dienstag, kurz nach 23.30 Uhr, ereignete sich in Rekingen am Rheinweg, nahe der Asylunterkunft am Rossweg, eine Auseinandersetzung zwischen drei Asylbewerbern.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, erlitt ein 21-jähriger Afghane eine Kopfverletzung. Er musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

Die beiden Angreifer, ein 27- und ein 43-jähriger Asylbewerber aus Sri Lanka, wurden für weitere Abklärungen von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Umstände der Auseinandersetzung sind noch unklar.

