Im Unteren Aaretal gehen die Ansichten über die zukünftigen Standorte der Oberstufe auseinander: Die Verantwortlichen des geplanten Gemeindeverbands Oberstufe Aaretal (OSA) wollen die Bezirksschüler von neun Gemeinden, die bisher in Klingnau und Leuggern unterrichtet werden, neu nach Kleindöttingen schicken, die Sekundar- und Realschüler sollen neu in Leuggern statt Kleindöttingen und Leibststadt und wie bisher Klingnau unterrichtet werden. Darüber stimmen in den nächsten Wochen acht Gemeindeversammlungen ab. Koblenz hat den Entscheid auf Eis gelegt.

Deutliche kritische Stimmen aus der Bevölkerung sind nebst Koblenz auch aus Klingnau, Döttingen und Full-Reuenthal zu hören. Sie befürworten den Vorschlag der Oberstufe Unteres Aaretal (OSUA), die als Alternative vorsieht, die Bez in Klingnau zusammenzulegen und die Sereal an den Standorten in Klingnau und Kleindöttingen weiterzuführen. Die OSUA will vor allem aus Qualitätsgründen, und weil der Kanton diese Richtung vorgebe, die Schule unter einem Dach mit allen drei Typen Bez, Sek und Real in Klingnau erhalten.

Fast alles im «grünen Bereich»

Ein zentrales Argument der OSA-Verantwortlichen für Kleindöttingen als Bez-Standort ist die Erreichbarkeit. Das wurde schon im Mai 2016 deutlich, als die damals noch neun Gemeinderäte ihre Pläne für die OSA bekanntgaben und für einen Paukenschlag sorgten. In einem Interview mit der Lokalzeitung «Die Botschaft» sprach Patrick Gosteli damals denn auch von der «zentralsten Lösung mit den klar kürzesten Schulweg-Distanzen».

An den drei OSA-Infoveranstaltungen im Oktober präsentierte der Döttinger Gemeinderat Peter Schödler eine Tabelle zur Erreichbarkeit der drei Schulstandorte mit dem öffentlichen Verkehr von den neun Gemeinden aus. Dabei stach ins Auge, dass alle Verbindungen mit zwei Ausnahmen im «grünen Bereich» (maximal 20 Minuten) liegen. Es handelt sich um Mandach-Klingnau (über 30 Minuten) und Schwaderloch-Klingnau (20-30 Minuten).

Diese Angaben lassen sich im Online-SBB-Fahrplan auf den ersten Blick bestätigen. Von Mandach nach Klingnau benötigt man sage und schreibe 39 Minuten. Das ist eine Minute länger, als man von Klingnau zum Hauptbahnhof Zürich per Zugfahrt braucht. Wie ist das möglich?

Der Klick auf die Fahrplan-Detailansicht bringt Klärung: Die Bus-Fahrt von Mandach zum Bahnhof Döttingen dauert nur 16 Minuten. Der Fahrplan sieht nun aber eine Wartezeit von 22 Minuten vor, ehe der Zug nach Klingnau fährt und dort eine Minute später hält.