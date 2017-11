«Zugegeben, das klingt nach sehr viel», sagt Gemeindeammann Urs Habegger, «aber wir generieren dadurch nur 41'000 Franken zusätzliche Steuereinnahmen.» Unter dem Strich bleibt der 314-Einwohner-Gemeinde noch immer ein Aufwandüberschuss von knapp 110 000 Franken. An ein ausgeglichenes Budget sei trotz Sparanstrengungen und Übergangsbeitrag (siehe Tabelle) nicht zu denken. Dabei seien keine ausserordentlichen Investitionen geplant.

Zurzibiet stärker betroffen

Nur acht Zurzibieter Gemeinden geben den dreiprozentigen Steuerfussabtausch mit dem Kanton an ihre Bevölkerung weiter (Böbikon, Böttstein, Fisibach, Lengnau, Rietheim, Schneisingen, Tegerfelden und Würenlingen). Der neue Finanzausgleich und die neue Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden belasten die Zurzibieter Gemeinden stärker als andere Regionen. Dies zeigt ein Blick auf die Übergangsbeiträge, die der Kanton in den nächsten vier Jahren ausbezahlen wird. Anspruchsberechtigt sind jene Gemeinden, deren Finanzhaushalt durch den Systemwechsel um mehr als zwei Steuerfussprozente zusätzlich belastet wird. Im Zurzibiet bekommen 19 der 23 Gemeinden Übergangsbeiträge. Das sind 82,6 Prozent. Im ganzen Kanton erhalten die Beiträge 41,3 Prozent der Gemeinden.

In 15 der 23 Zurzibieter Gemeinden wird die Steuerbelastung 2018 steigen, sofern der neue Steuerfuss an den Gemeindeversammlungen angenommen wird. Als Begründung für die Erhöhung kristallisieren sich vier Punkte heraus. Zum einen machen mehreren Gemeinden die hohen Sozialausgaben zu schaffen. Zweitens ist die Entlastung, welche die neue Aufgabenteilung den Gemeinden bringt, nicht überall gleich hoch. Drittens sind es, besonders bei kleinen Gemeinden, zu geringe Einnahmen und viertens stehen in einigen Gemeinden in den nächsten Jahren hohe Investitionen an.

Urs Habegger ist überzeugt: «Auch andere Kleingemeinden müssen früher oder später ihre Steuern auf 125 Prozent erhöhen.» Hintergrund seiner Überlegung: Der Übergangsbeitrag geht pro Jahr um 25 Prozent zurück. Nach vier Jahren endet er. Zwar gibt es mit den Ergänzungsbeiträgen auch nach Ablauf der Übergangsfrist ein Instrument, um Gemeinden, die in finanzielle Not geraten, zu helfen. Dieses Instrument greift aber nur bei Gemeinden, die bereits den Maximalsteuerfuss haben. Aktuell beträgt dieser 125 Prozent.

Doch es droht eine Aufwärts-Spirale: Da rund 40 Prozent der Aargauer Gemeinden im nächsten Jahr die Steuern erhöhen wollen, wird der Höchstsatz steigen (er wird anhand des kantonalen Mittels berechnet). Und mit ihm wird der Steuerfuss in jenen Gemeinden steigen, die auf die Ergänzungsbeiträge angewiesen sind. Denn sie müssen am Maximalsteuerfuss kleben, um die Ergänzungsbeiträge zu erhalten.

Urs Habegger nennt denn auch als Hauptgrund für die happige Steuererhöhung die Sicherung der dringend benötigten Ergänzungsbeiträge. «Wenn wir davon profitieren wollen, sind wir ja quasi gezwungen, mit den Steuern rauf zu gehen.» Der Gemeinderat habe auch überlegt, die Steuer Schritt für Schritt zu erhöhen. Aber dann wäre man noch weiter von einem ausgeglichenen Budget entfernt.

Grossfusion als Lösung?

Der Gemeindeversammlung blickt Habegger mit gemischten Gefühlen entgegen. «Die Steuererhöhung wird kein einfaches Traktandum. Weil wir aber in der Vergangenheit das Thema oft angesprochen haben, bin ich zuversichtlich, dass die Stimmbürger Ja sagen.» Denn trotz allem sei der neue Finanz- und Lastenausgleich, verglichen mit dem alten Model, das bessere von zwei Übeln. Die Probleme ortet Habegger im Grundsätzlichen: «Der Bund zwingt die Kantone, zu sparen. Der Kanton gibt den Sparauftrag an die Gemeinden weiter. Am Ende der Kette steht der Steuerzahler – er wird zur Kasse gebeten, vor allem in den kleinen, ertragsschwachen Gemeinden.»

Liefert die Steuererhöhung also ein Argument für das Fusions-Projekt Rheintal+, in dem sich zehn Zurzibieter Gemeinden zusammenschliessen wollen? «Es ist verlockend, die Steuern als Argument für eine Fusion ins Feld zu führen», sagt Habegger, «denn man kann davon ausgehen, dass bei einem Zusammenschluss die Steuern sinken würden.» Dennoch sagt er: «Die Steuern dürfen nicht das Hauptargument für die Fusion sein.» Und eine Fusion ist längst kein Garant gegen Steuererhöhungen. Die Fricktaler Gemeinde Mettauertal will die Steuern 2018 von 107 Prozent um zwei Prozentpunkte auf 109 Prozent erhöhen. Zusammen mit den drei Prozentpunkten (aufgrund der neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden) ergibt sich für den Bürger also auch hier eine reale Steuerfusserhöhung um fünf Prozentpunkte.