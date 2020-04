Staus an Grenze: Aargauer Ständerat Knecht interveniert «persönlich bei Bundesrat Maurer»

Vor zwei Wochen sorgte Deutschlands Schliessung der Grenzübergänge Bad Zurzach-Rheinheim sowie Kaiserstuhl-Hohentengen für kilometerlange Staus am Grenzübergang Koblenz-Waldshut. Das wurde zu einem massiven Problem gerade für jene Grenzgänger, die in Aargauer Spitälern und Atomkraftwerken arbeiten. Die Lage entschärfte sich zwar dank verschiedener Massnahmen. Am Montag allerdings schloss Deutschland die Bahnverbindung Waldshut-Koblenz. Prompt kommt es wieder zu Staus vor dem Grenzübergang Koblenz. Lange Fahrzeugkolonnen bildeten sich auf allen drei Zufahrtsrichtungen Bad Zurzach, Klingnau und Leibstadt.

"Die Lage spitzt sich nun wieder zu", stellt auch der in Leibstadt wohnhafte Aargauer Ständerat Hansjörg Knecht fest. "Insbesondere bleibt die Situation für die RehaClinic in Bad Zurzach schwierig." Knecht erreichten schon vor zwei Wochen die Klagen von Spitaldirektoren, AKW-Leitern und Unternehmern. "Alleine bei der RehaClinic kommen rund 160 der 200 Pflegefachangestellten über die Grenze", sagt er. Nur schon der Gesundheitsbereich sei mit 500 Mitarbeitenden betroffen, rechnet er vor. Viele Grenzgänger müssen nun Umwege in Kauf nehmen. "Das führt zu zwei bis drei Stunden längeren Arbeitswegen pro Tag!", so Knecht. "Die Betriebe konnten ihre Schichtwechsel nicht einhalten."

Green Line am Grenzübergang Bad Zurzach-Rheinheim

Der SVP-Politiker spricht von "systemrelevanten Personal bei Spitälern und Kernkraftwerken" – und interveniert bei einem Parteikollegen an höchster Stelle. "Ich habe erneut und persönlich bei Bundesrat Ueli Maurer die Forderung deponiert, weitere Optimierungen vorzunehmen", sagt er. "Es gilt, insbesondere auch den Grenzübertritt Bad Zurzach–Rheinheim als Green Line für die wichtigen Gesundheitsfachleute zu öffnen."

Nötig sei das zumindest frühmorgens und am späteren Nachmittag während den Zeiten des Schichtwechsels von 5 bis 6 sowie 15.30 bis 16.30 Uhr. Knecht hält zudem fest, dass die regionale Wirtschaft durch die Situation unverhältnismässig geschwächt wird.