Seit letztem Freitag schmücken Windspiele des Künstlers Thomas Riederer alias Santhori die beiden Strassenkreisel am östlichen und westlichen Ortsende von Bad Zurzach. Sie ersetzen die Comic-Figur Papa Moll, die in den vergangenen sechs Monaten die Verkehrsteilnehmer am Ortseingang begrüsste. Im Osten präsentiert Santhori die Skulptur «Angelina», eine vertikal drehende, flache Anfertigung, bestehend aus zwei Polyester-Teilen.

Auf dem Kreisel im Westen dreht mit «Napoleon» eine ähnliche Figur im Wind. «Die Form des Objekts soll auch an den Hut des berühmten französischen Feldherrn erinnern, der hier einst durchmarschierte», erklärt der 69-jährige Künstler anlässlich der Einweihung beider Kreisel. Santhori hat diese Art von Kunstwerken vor mehr als zehn Jahren ausgearbeitet: «Die Idee kam, als ich den inzwischen verstorbenen amerikanischen Künstler George Rickey kennenlernte. Er war auf horizontale Windspiele spezialisiert. Ich wollte seine Werke nicht nachahmen. Also erarbeitete ich vertikale Windspiele.»