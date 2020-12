Standortförderer über die Lage im Zurzibiet: «Corona macht uns nicht zur Krisenregion»

Andres: Damals war in erster Linie unsere Mobilität eingeschränkt. Wir waren aber nicht an Leib und Leben gefährdet. Wenn man jetzt nicht aufpasst, kann man daran sterben. Jetzt ist unsere Gesellschaft bedroht.

Peter Andres: Nein, natürlich nicht in dieser Breite. Es gab schon Bau- oder Finanzkrisen, aber die waren sehr branchenspezifisch. Die Coronapandemie ist eine Krise, in der Mann, Frau, die ganze Familie betroffen sind.

Wir treffen René Utiger, Präsident des Wirtschaftsforums Zurzibiet, und Peter Andres, Standortförderer im Bezirk, zum Gespräch im Büro von Utigers Werbeagentur in der Badener Altstadt. Draussen ist es ausladend grau, drinnen blicken die beiden Wirtschaftsleute auf das Coronajahr zurück. Ihre Bilanz erstaunt.

Der 46-Jährige ist seit zwei Jahren Präsident des Wirtschaftsforums Zurzibiet. Die Dachorganisation bündelt die Interessen ihrer rund 700 Vereinsmitglieder. Utiger ist Inhaber einer Werbeagentur in Baden. Er lebt mit seiner Familie in Endingen. (dws)

Der 69-Jährige ist seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen im Zurzibiet tätig. Aktuell ist der Inhaber einer Beratungsfirma VR-Präsident von Bad Zurzach Tourismus und Standortförderer für den Bezirk. Andres lebt in Bad Zurzach. (dws)

Ist Ihnen bekannt, wie viele Arbeitsplätze wegen Corona verschwunden sind?

Utiger: Nein, solche Zahlen haben wir nicht. Aber es gab keine Massenentlassungen. Das zeigt sich im Übrigen auch in der Arbeitslosenstatistik, die bei 3,5 Prozent liegt und stabil ist.

Experten befürchten, dass die Konkurswelle erst nächstes Jahr einsetzt. Macht Ihnen das keine Sorgen?

Utiger: Das ist der berühmte Blick in die Kristallkugel. Aber ja, ich gehe davon aus, dass wir den Gürtel etwas enger schnallen müssen.

Andres: Was ich als Standortförderer gerade feststelle, ist, dass durch den teilweisen Engpass von Lieferketten Firmen die Produktion zurück in die Schweiz holen wollen. Ich hatte in letzter Zeit deswegen interessante Gespräche.

Firmen, die ins Zurzibiet kommen möchten?

Andres: Genaueres kann ich dazu nicht sagen. Aber Tatsache ist, dass wir bei uns verschiedene Industrieflächen haben, die man wiederbeleben könnte.

Utiger: Ich möchte anfügen, dass ich im Frühling als Unternehmer einige schlaflose Nächte hatte. Jede Krise hat aber bisher gezeigt: Wer Mut hat und bereit ist, zu investieren, geht gestärkt daraus hervor. Teilweise erlebe ich unterdessen Wochen, in denen der Eindruck entsteht, als gäbe es Corona nicht.

Sind die Zurzibieter mutig?

Andres: Ich schliesse mich René Utiger an. Ich erlebe das Zurzibiet überhaupt nicht als Krisenregion, sondern stelle nach wie vor eine sehr optimistische Stimmung fest. Und was mich bisher schwer beeindruckt hat: Wie sich das Gewerbe untereinander hilft, um die Dienstleistung aufrechtzuerhalten.

Utiger: Das sehe ich ähnlich. Eine grosse Stärke im Zurzibiet besteht darin, dass man sich kennt. Das ist in anderen Regionen etwas anders.

Und es gibt im Coronajahr messbare Lichtblicke. Fast 120 neue Firmengründungen gab es in den ersten neun Monaten. Demgegenüber halten sich Wegzüge und Zuzüge die Waage.

Andres: Das ist tatsächlich sehr erfreulich. Sie unterstreicht, dass trotz des schwierigen Umfelds bei uns eine Dynamik vorhanden ist.

Welche Branche verzeichnete den grössten Zuwachs?

Andres: Ganz klar der Dienstleistungssektor. Und wir werden den Bereich in Zukunft noch ausbauen. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Sie werden aber nächstes Jahr auf der Liste der Neuansiedlungen auftauchen. Nur so viel: Google ist nicht dabei. (lacht)

Der Anlass des Gesprächs ist die Coronakrise. Wenn man Ihnen zuhört, klingt das alles andere als pessimistisch.

Utiger: Ich möchte die Auswirkungen der Pandemie nicht runterspielen. Die letzten Monate haben aber gezeigt, dass in unserer Region ein Geist herrscht, der die Krise erträglicher macht...

Andres: ...und sich für die Zeit danach positiv auswirken könnte.