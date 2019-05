Am Samstag in einer Woche werden sich Hunderte Schaulustiger vor dem Verenamünster in Bad Zurzach versammeln. Ab 20.10 Uhr strahlt das Schweizer Fernsehen SRF die Sendung «SRF bi de Lüt – Live» vor Ort aus. Die Live-Show bringt Zuschauern jeweils eine Region in der Schweiz näher. Im Mittelpunkt stehen Tradition und Brauchtum, Musik, Gäste und Live-Aktionen. Das Format ist die grösste Open-Air-Unterhaltungssendung des Unternehmens, sie wird vom Duo Nik Hartmann und Annina Campell moderiert.

Seit Wochen laufen Vorbereitungen für den Event auf Hochtouren. Bei der Gemeinde Bad Zurzach ist Roland Indermühle für die Organisation zuständig. Die grösste Herausforderung war die Zeit: «Da wir erst seit Januar Gewissheit haben, dass die Sendung wirklich in Bad Zurzach ausgestrahlt wird, gestaltete der Zeitdruck die Vorbereitungen knifflig. Aber mit dem siebenköpfigen Organisationsteam konnten wir bisher alles meistern.»