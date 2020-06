Sprengkörper-Funde: 42-Jähriger legt nach Verhaftung ein Geständnis ab – weshalb die Serie plötzlich stoppte

Die Kantonspolizei hat am Freitagnachmittag im Fall um die Klingnauer Sprengkörper-Funde und -Knalle einen Mann festgenommen. Es handelt sich um einen 42-jährigen Schweizer. Er ist geständig und hat zugegeben, mehrere Sprengkörper hergestellt und sie im März nachts in Klingnau gezündet zu haben.

Motiv: Interesse an Pyrotechnik

Am Freitag haben Einsatzkräfte nach der Verhaftung des 42-Jährigen seine Wohnung samt dem dazugehörigen Kellerabteil durchsucht. Dabei standen, wie schon bei den Funden der letzten Woche, Zürcher Forensiker im Einsatz. Bei der Einvernahme gab der Mann dann zu, mehrere Sprengkörper hergestellt und solche in Klingnau gezündet zu haben. "Er hat ausgesagt, die Inhaltsstoffe im Internet bestellt zu haben", so Graser.

Als Motiv gab der 42-Jährige zu Protokoll, nur aus Interesse an der Pyrotechnik und ohne böse Absicht gehandelt zu haben. "Er sagte aus, dass er niemandem habe schaden wollen." Er habe auch keine weiteren Detonationen geplant gehabt. In Klingnau dürften nun keine weiteren Sprengkörper für Gefahr sorgen. "Es gibt keine Hinweise darauf, dass weitere Objekte herumliegen in der Umgebung. Wir sollen alles gefunden haben", sagt Graser. Die Verunsicherung in der Bevölkerung dürfte sich damit wieder legen.

Die Ermittler werden die ersten Aussagen des Beschuldigten bei weiteren Einvernahmen vertiefen und auswerten. Der Mann ist schon am Freitag von der Kantonspolizei wieder auf freien Fuss gesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Strafuntersuchung nach Artikel 225 des Strafgesetzbuches ("Gefährdung ohne verbrecherische Absicht. Fahrlässige Gefährdung"). Die Bundesanwaltschaft wird das Verfahren weiterführen. Der Strafrahmen reicht von einer Busse bei leichten Fällen bis zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren bei schweren Fällen.