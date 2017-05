Warnung vor Abbau

Trotz des erfreulichen Abschlusses besteht für René Huber kein Anlass, sich zurückzulehnen. Wegweisend wird sein, wie die Politik die Weichen im Gesundheitswesen stellen wird. Die Regierung will die Spitalliste straffen und die Spitäler besser kontrollieren. Die Liste legt fest, welche Leistungen wo angeboten werden. Voraussichtlich in drei Jahren soll der neue Index in Kraft treten. Huber warnt in diesem Zusammenhang davor, Spitäler abzubauen, um damit Kosten sparen zu können. Er plädiert im Gegenteil auf eine stärkere Deregulierung, auf mehr Markt und dass die finanziellen Fehlanreize zwischen stationären und ambulanten Aufenthalten beseitigt werden. Gespannt darf man auf jeden Fall sein, wie die Gespräche zwischen der neuen Gesundheitsministerin Franziska Roth und den Vertretern der Vereinigung aargauischer Gesundheitspartner VAKA verlaufen werden. Roth hat letzte Woche erwähnt, dass eine sachgerechte Spitalplanung nötig sei.