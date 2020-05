Soll die Fuchsfamilie im Schulareal bleiben dürfen? Das sagt die kantonale Jagdverwaltung

Tesini verweist auf die grosse Fuchsdichte in Städten. «Füchse sind etwa in Zürich längst keine Seltenheit mehr. Das Nahrungsangebot für sie ist dort sehr gross.»

Es sei gut und richtig, so Tesini, dass die Schule Eltern und Kinder über Sachlage und Verhaltensregeln informiert hat. «Wichtig ist, dass man Abstand hält, die Tiere nicht füttert und dass man auch keinen Abfall herumliegen lässt», sagt er. «Die Tiere könnten sonst Nahrung im Schulhof finden und sich daran gewöhnen.»

Ihm sei kein Fall bekannt, bei dem ein gesunder Fuchs einen Menschen gebissen habe. Anders wäre es, wenn die Tollwut noch in der Schweiz grassieren würde. «Doch die ist in der Schweiz ja kein Thema mehr.» Laut dem Bundesamt für Gesundheit ist die Schweiz seit 1998 frei von der Krankheit.

Im Schulbiotop in Klingnau hat sich eine Fähe mit ihren Jungen niedergelassen . Sie kam während der Coronakrise, als hier Stille herrschte. Die Gemeinde will nicht gegen die Tiere vorgehen. Sie hat das Biotop abgesperrt. Die Schule hat Eltern und Kinder informiert und Verhaltensregeln aufgestellt.

Mehrere Bewohner aus Klingnau bestätigen der AZ, dass sie in letzter Zeit einen der Füchse des nachts im Städtchen gesehen haben. Sie gehen dort offenbar auf Nahrungssuche. Immer wieder machen Leute den Fehler, Abfallsäcke schon am Abend vor der Kehrichtabfuhr an die Strasse zu stellen. Diese werden über Nacht von Füchsen aufgerissen.

Jungfüchse werden ein neues Revier suchen

Dass einer der junge Füchse fast ohne Scheu und in Anwesenheit von Menschen Wasser vom Schulhausbrunnen trinkt, sei sicher ungewöhnlich. «Wenn er merkt dass die Menschen da sind und keine Gefahr für ihn sind, wird er sich daran gewöhnen.» Für den Menschen könnte das später zu unangenehmen Begegnungen führen. Eine Gefahr gehe deshalb aber nicht von ihm aus.

Ob die Fuchsfamilie trotz des Schullärms bleiben oder sich eine neuen Unterschlupf suchen wird, dazu will Tesini keine Prognose abgeben. «Das wird sich zeigen.» Sicher ist dagegen: Die Jungen werden, wenn sie fünf Monate alt und damit erwachsen sind, sich ein eigenes Revier suchen müssen. Das dürfte in zirka drei Monaten der Fall sein. «Ob dann die Fuchsmutter bleibt, ist fraglich.»