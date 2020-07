So viele Frauen wie noch nie wollen das Zurzibiet in Aarau vertreten

Nur eine Frau aus dem Zurzibiet schaffte es vor vier Jahren in den Grossen Rat, die restlichen sechs Sitze besetzen Männer. Eine Woche lang stellte das Zurzibiet immerhin zwei Grossrätinnen, als FDP-Frau Claudia Hauser aus Döttingen für den Tegerfelder Erwin Baumgartner nachrückte. Doch kurz darauf gab Monika Stadelmann (SP, Bad Zurzach) ihre Demission bekannt, der Lengnauer David Burgherr übernahm ihren frei werdenden Sitz. Die Chancen stehen aber gut, dass die Zurzibieterinnen in der nächsten Legislaturperiode besser vertreten sind: Gegenüber den vergangenen Wahlen steigerte sich der Frauenanteil unter den Kandidierenden von 28 auf fast 40 Prozent − mehr als im kantonalen Durchschnitt. Ob sich diese gute Ausgangslage nach den Wahlen auch im Parlament widerspiegelt, ist offen. Denn alle Bisherigen treten wieder an.