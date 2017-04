Kurz nach der Geburt sind die Kleinen aber noch fast nicht zu sehen. Die meiste Zeit kuscheln sie sich nämlich unter das wärmende Federkleid ihrer Mutter. Deshalb schafft in den ersten 14 Tagen nach dem Schlüpfen auch ausschliesslich das Männchen die Nahrung herbei. Die gejagte Beute (mehrheitlich Vögel bis Taubengrösse) legt es vor dem Weibchen ab. Dieses verfüttert den Fang dann in Stückchen an die Jungen. Erst ab dem 20. Tag füttern beide Eltern gleichermassen.

In den nächsten Wochen werden die vier Falkenjungen stetig wachsen, ihr Gefieder wechseln und langsam flügge werden. Gegen Ende Mai, nach vielem Üben, fliegen sie aus und verlassen den Kühlturm.

Felskletterer sind Störenfriede

Auf 300 bis 400 Paare schätzt die Schweizerische Vogelwarte Sempach den Bestand der Wanderfalken in der Schweiz. Die Greifvögel brüten bevorzugt in Felsen, von wo aus sie einen weiten Ausblick haben und das Nest gut geschützt ist. Auch ein Nistkasten am Kühlturm eines Kernkraftwerks erfüllt diesen Zweck – manchmal sogar besser. "Wanderfalken fühlen sich beim Brüten rasch gestört, etwa durch Felskletterer", sagt Michael Schaad von der Vogelwarte. In Kletterfelsen kann es vorkommen, dass die Vögel bei Störung eine Brut abbrechen. "Oft sind Kletterer aber bereit, temporär aufs Klettern zu verzichten."

Am Kühlturm des Kernkraftwerks hingegen haben Wanderfalkenbruten ihre Ruhe. Die "Fälkli", wie sie beim KKL liebevoll genannt werden, werden von der Welt ausserhalb ihres Nests erst etwas mitbekommen, wenn Mitarbeiter des Infozentrums auf den Kühlturm hinaufsteigen, um sie zu beringen.

Beitrag zur Forschung

Unter Aufsicht der Schweizerischen Vogelwarte Sempach wird den Jungvögeln, kurz bevor sie ausfliegen, ein sehr leichter Aluminiumring ans Bein gelegt. Dieser trägt eine individuelle Nummer und den Namen der nationalen Beringungszentrale (hier: Sempach Helvetia).