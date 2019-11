Sina Kaufmann holt Silber an der Schweizer Meisterschaft – mehrere Auszeichnungen gehen ins Untere Aaretal

Sina Kaufmann zeigte an der Schweizer Meisterschaft in Gland VD einen fehlerfreien Wettkampf. Das Resultat war dementsprechend top: Sie erturnte sich die starke Gesamtnote von 37,85 Punkten. Das reichte zur Silbermedaille in ihrer Kategorie K6. Die Schweizer Meisterin lag mit 0,05 Punkten nur ganz knapp vor ihr.

Es war ein mehr als verdienter Abschluss einer hervorragenden Wettkampfsaison. Kaufmann hat mit sechs Podestplätzen in sieben Wettkämpfen geglänzt. Bisheriges Highlight war der Sieg an der Aargauer Meisterschaft in Klingnau. Das Getu Koblenz hatte diese organisiert.

Mit Aline Nyffenegger zeigte eine zweite Turnerin des Getu Koblenz in derselben Kategorie eine solide Leistung. Sie blieb fehlerfrei, erreichte die gute Gesamtnote von 36,60 Punkten und holte sich dank Rang 18 eine Auszeichnung. Unterstützt wurden die beiden von einigen mitgereisten Fans lautstark.

Erfolgreiche Kleindöttingerin

Weitere Zurzibeterinnen und überzeugten an den Schweizer Meisterschaften: Noemi Hauenstein vom KuGeTu Kleindöttingen landete im K5 auf Platz 15. Beim Sprung musste sie grosse Abzüge hinnehmen – nicht auszudenken, wo sie ohne diesen und einen weiteren Patzer am Boden gelandet wäre.