Eine Tabakpfeife, ein stoffumwickeltes Kupferkabel, rostige Sägeblätter – oder vielleicht doch die Büchse, schwarz vor Rost und Staub? Andrea-Carlo Polesello von der Initiativgruppe «Kölliker für die Rettung der Hochstudscheune» zuckt mit den Schultern. In den Räumen der alten Scheune liegen Dutzende alter Stücke, über Jahrzehnte gesammelt und gehortet. Was ist wertlos, was lohnt es sich, in Sicherheit zu bringen? Was könnte dereinst zum Museumsstück werden? «Hier in Eile die richtigen Entscheide zu fällen, ist sehr schwierig», sagt Polesello.