Sie führte eine «MeinArzt»-Praxis bis zum bitteren Ende: «Das waren höllische Wochen»

Es ist nun schon das zweite Mal, dass Mirela Armean, 58, in der Schweiz enttäuscht worden ist. 30 Jahre lang führte sie eine Hausarztpraxis im rumänischen Hermannstadt. Vor zwei Jahren nahm sie ein Angebot in Lenk im Simmental an. Sprachlich war das für die Rumänin kein Problem: Sie hat einst eine deutsche Schule in ihrer siebenbürgischen Heimat besucht, wo eine deutsche Minderheit lebt. Mittlerweile versteht sie Schweizerdeutsch gut. Ausstehende Löhne und unbezahlte Überstunden In Lenk war sie Angestellte in einer Praxis, die ein Investor von der langjährigen Hausärztin übernommen hatte. Ende 2019 endete das Engagement allerdings. «Ich habe dort Löhne nicht erhalten und viele unbezahlte Überstunden gemacht», erzählt sie. Auf Anfang 2020 nahm sie das Angebot der Praxiskette «MeinArzt» des Österreichers Christian Neuschitzer, 46, an: Sie wurde in der Bad Zurzacher Praxis die Nachfolgerin des langjährigen Hausarztes Martin Dubler, der als Pensionär die Räumlichkeiten vermietete. Ihr zur Seite standen drei medizinische Praxisassistentinnen.

«Das Angebot war marktgerecht. Das Konzept fand ich gut», sagt Armean. «Ich war in medizinischer Sicht selbstständig, wurde aber in der Administration entlastet.» Die Kette «MeinArzt» gründete für fast alle ihrer 32 Schweizer Praxen eine eigene GmbH. Das Unternehmen beglich Miete für Praxis und medizinische Geräte sowie laufende Rechnungen für Strom oder medizinisches Praxismaterial. Zwar habe es bei der Kommunikation mit der Zentrale in Opfikon immer wieder Probleme gegeben, sagt Mirela Armean. Im Grossen und Ganzen sei das aber ein halbes Jahr lang gut gegangen, auch nach Ausbruch der Coronavirus-Epidemie.

Doch im Juli häuften sich die Probleme. «Unsere Löhne wurde nicht überwiesen», sagt Armean. Dank der Vernetzung mit anderen «MeinArzt»-Angestellten wusste sie, dass auch andere auf die Gelder warteten. Das bestätigen Recherchen dieser Zeitung. In der Praxis in Niederrohrdorf wurde wegen offener Rechnungen sogar der Strom abgestellt. Leere Versprechungen von Chef Neuschitzer Neuschitzer führte einen Chat mit den Medizinern, die er angestellt hatte. «Noch im August bat er uns um Geduld», sagt Armean. «Das Geld sei da. Er versprach: Die Löhne kommen.» Später habe er behauptet, er sei von Angestellten in der «MeinArzt»-Zentrale hintergangen worden. Am 20. August verstummte der umstrittene Österreicher plötzlich, nachdem er zuvor fast ständig erreichbar gewesen sei. Danach meldete sich noch mehrmals seine Frau mit Durchhalteparolen. Das wars. Mittlerweile wurde er in Italien verhaftet. Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Vermögensdelikten gegen ihn.

In der Praxis in Bad Zurzach häuften sich nun die Probleme. Medizinisches Material ging aus. Nachbestellungen waren nicht möglich. «Wir konnten beispielsweise keine Grippe-Impfungen durchführen», ärgert sich Armean. Nach und nach stellte sich heraus, dass in der Zentrale Rechnungen nicht beglichen worden waren. Zu Beginn waren diese ebenso wie Patientenberichte oder Ergebnisse von Labortests an die Praxis geschickt worden. Dann kam es zu einer Umstellung – alles lief nun über die Zentrale. «Von den Mahnungen haben wir deshalb nichts mitbekommen», sagt die Allgemeinmedizinerin. Später seien ihr Firmenauto und ein Ultraschallgerät wegen ausbleibender Zahlungen beschlagnahmt worden.

«Wir sind blind durch einen Tunnel gelaufen» Schliesslich habe sie die Praxis schliessen müssen. «Meine Kündigung an ‹MeinArzt› ist ungeöffnet zurückgekommen», sagt Armean. In der Zentrale ist seit Tagen niemand mehr erreichbar. Rückblickend hält die Ärztin fest: «Die letzten Wochen waren höllisch. Christian Neuschitzer hat uns total im Stich gelassen.» Sie und ihre Mitarbeiterinnen hätten nicht gewusst, wie es weitergeht. Die Patienten waren verunsichert. «Wir sind blind durch einen Tunnel gelaufen.» Armean erzählt, dass sich auch andere ausländische Ärzte der Praxiskette hilflos fühlten: «Wir wussten gar nicht, wie wir uns hier in der Schweiz wehren können.»