Sensationelle Wahl in den Grossen Rat – Grüne Isabelle Schmid: «Das hätte ich mir nie erträumen lassen»

Die Partei habe trotz eher zurückhaltendem Wahlkampf sicherlich von der grünen Welle profitieren können, mutmasst Isabell Schmid. Sie wuchs in Klingnau auf, absolvierte ihre kaufmännische Lehre in Bad Zurzach, lebte fast 20 Jahre in Rietheim und wohnt seit 2008 in Tegerfelden. Deshalb sei sie möglicherweise auch über die Grenzen Tegerfeldens hinaus bekannt, ergänzt sie.

Einsatz für Fussgänger

Zudem engagierte sich die Hausfrau und Mutter dreier erwachsener Kinder schon vor ihrer Wahl in den Gemeinderat in verschiedenen Kommissionen im Dorf und im Surbtal. Ausserdem bietet sie Nostalgie-Kutschenfahrten an.

Im Grossen Rat möchte sich Isabelle Schmid für die Bewegungsfreiheit der Fussgänger einsetzen. «Ich möchte neue, sichere Wege schaffen, das ist mir ein grosses Anliegen.» So sei beispielsweise die Ruine in Tegerfelden kaum zu Fuss zu erreichen.

Auch in Koblenz würden die Anliegen der Fussgänger gegenüber dem Grenzverkehr untergehen. «Natürlich stehe ich auch für die Reduktion von Plastik, eine grünere Umwelt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Bereich der alternativen Energie ein», ergänzt sie.

Die Kernkraftwerke im Zurzibiet seien grosse Arbeitgeber: