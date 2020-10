Sensation im Zurzibiet: Die Grünen knöpfen der SVP einen Sitz ab – die Resultate aus allen Gemeinden

Das sind die neuen Grossräte:

Neu in den Grossen Rat schafft es Isabelle Schmid (Grüne, Tegerfelden) mit 758 Stimmen. Sie schnappt sich den Sitz von Manuel Tinner (SVP, Döttingen). Er erreichte 2849 Stimmen, was ihm aber als Drittplatzierter auf der SVP-Liste nicht in das Parlament reichte.