Wer in diesen Tagen im Gasthof Achenberg, gleich neben der historisch bedeutenden Loretokapelle einkehrt, erhält vom Hausherrn persönlich einen Informationszettel in die Hand gedrückt. Im Schreiben mit dem Titel «Wolken über dem Achenberg, Gefahr für das Restaurant» verschafft Martin Heuberger seinem Ärger Luft. Sein Unmut richtet sich gegen das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Er wirft dem Amt Verzögerungstaktik vor und moniert, dass seinem Gastbetrieb mit den verhängten Auflagen die Daseinsberechtigung entzogen werde.

Das Unheil aus Sicht von Martin Heuberger, der hauptberuflich eine Landwirtschaft mit Mutterkuhhaltung und Ackerbau auf dem Plateau oberhalb von Bad Zurzach betreibt, begann vor ziemlich exakt einem Jahr. Damals fegte das Sturmtief Burglind über die Schweiz hinweg und richtete erhebliche Schäden an. Davon betroffen war auch die sogenannte Trinkhalle von Heuberger, ein Gebäudeteil, der an den Gasthof angrenzt. Für ihn war klar, dass der Schopf sofort wieder aufgebaut werden soll.

Anfang Februar reichte er deshalb die entsprechenden Unterlagen für ein Baugesuch beim BVU ein. Mitte Mai erhielt Heuberger einen Brief mit dem Inhalt, dass sein Vorhaben in der vorliegenden Form nicht bewilligt werden könne. Es sei nicht ausgewiesen, wofür und in welchem Umfang das Gebäude nach dem Wiederaufbau genutzt werden soll, stand damals in der Begründung. Da der Schopf seine Zweckbestimmung seit Jahrzehnten nicht mehr erfülle und auch keinen Besitzstand geniesse, müsse er einer zonenkonformen Nutzung zugeführt werden oder die Bedingungen als Nebenbetrieb erfüllen, hiess es weiter.