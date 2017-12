Als Fisibachs Ammann Marcel Baldinger im Juli seinen Rücktritt ankündigte, klang das ganz ähnlich wie bei Bundesrat Didier Burkhalter. «Eines Morgens war mir plötzlich klar: Das ist der Entscheid, den du nun fällen musst, und es ist gut so.» Es sei «die Summe verschiedener Umstände», die ihn zu diesem Schritt bewogen habe. Die Worte Burkhalters waren Baldinger bekannt, dass er aber einen Monat nach dem FDP-Magistraten fast dieselben wählte, sei keine Absicht gewesen. «Wahrscheinlich hatten sie sich im Unterbewusstsein festgesetzt», sagt Baldinger mit einem halben Jahr Distanz.

Das Echo auf Baldingers Rücktritt per Ende Jahr fiel vergleichsweise bescheiden aus. Dennoch erlebte der 54-jährige Landwirt ein turbulentes 2017. Als bekannt wurde, dass das Örtchen im nordöstlichen Zipfel des Aargaus mit einem Wechsel in den Kanton Zürich liebäugelt, war die mediale Aufmerksamkeit gewaltig. «NZZ» und «Tages-Anzeiger» besuchten den 490-Seelen-Ort. Das Westschweizer und das Tessiner Fernsehen kamen und liessen sich vom Ammann die Lage im kantonswechselwilligen Dorf erklären. Zeitungen im süddeutschen Raum griffen das Thema auf. «Alle haben angeklopft, ich hatte in diesen Tagen über 20 Medienanfragen», sagt Baldinger. Auf einen Schlag war er Gemeindeammann im Voll- statt im Nebenamt, war er die Schlüsselperson in einem hochkomplexen Prozess.