Seifenkisten-Rennen findet auch dieses Jahr wieder statt: «Wir sind top motiviert»

Letztes Jahr feiert das Seifenkistenrennen in Klingnau eine Wiederauferstehung – nach einer Durststrecke von über 25 Jahren. Nun steht fest: Der Event geht auch dieses Jahr über die Bühne. "Wir sind top motiviert", sagt OK-Präsident Peter Schödler. Die Motivation kommt nicht von ungefähr: "Wir haben von allen Seiten ein sehr positives Echo erhalten." Auch von Anwohnern, die am Sonntag verkehrstechnisch Einschränkungen hinnehmen mussten, habe es keine Kritik gegeben.

Die Flüestrasse wird am Renntag von 6.00 bis 18.00 Uhr gesperrt. Die Festwirtschaft wird wieder bei der Verzweigung Rebbergweg/Flüestrass stehen. Trotz der temporären Aufhebung einiger Fahrverbote wird die Zufahrt zu den Häusern entlang der Flüestrasse nicht gewährleistet werden können. Der Gemeinderat Döttingen hat für den Rennsonntag die Signalisation «nur für Zubringer der Terrassenstrasse» aufgehoben, sodass die Zu- und Wegfahrten zum Wisstrotteweg, Traubenweg und Blitzbergweg in Klingnau möglich sein werden. Die Aufbauarbeiten beginnen am Samstagmittag.

Auch Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren, die über keine eigene Seifenkiste verfügen, können an den drei Läufen teilnehmen. Mehr Informationen finden sich auf der Webseite der IG Seifenkisten, welche 2020 insgesamt 18 sogenannte Derbys mit lokalen Organisatoren veranstaltet: www.seifenkisten.ch, Stichwort "Schnupperkisten". (pz)

Seifenkistenrennen Klingnau anno dazumal: