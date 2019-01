38 Sekunden dauert die Sequenz. Dazu steht: «Das Fournierwerk in Döttingen fängt das neue Jahr an, wie es das alte Jahr aufgehört hat. Mit viel Rauch und Umweltverschmutzung in der Mittagspause!» Der Macher des Videos will nicht genannt werden, erzählt aber, dass nahezu täglich während einer kurzen Zeit schwarzer Rauch in die Höhe steigt und je nach Windrichtung zu den Rebbergen getragen wird. Ansonsten sei der Rauch weiss.

Der Tweet blieb nicht ohne Folgen. Der Zurzibieter CVP-Grossrat Andreas Meier hat auf die Nachricht reagiert. «Eine Stellungnahme des Döttinger Gemeinderates wäre zu begrüssen», schreibt er dazu. Meier, wohnhaft in der Nachbargemeinde Klingnau und prominenter Winzer der Region, hat auf seinem Twitter-Account bereits am 19. März 2018 ein Bild der schwarzen Rauchfahne hochgeladen. «Dass so was heute noch möglich ist?», schreibt er dazu.

«Anwohner verdienen Erklärung»

Andreas Meier sagt, dass der Rauch für seine Reben keine Belastung darstelle, «aber so schwarzer Rauch: Das geht nicht. Die Luftreinhalte-Verordnung verkommt zur Farce. Die Anwohner verdienen eine Erklärung». Falls die Firma ein technisches Problem habe, solle sie sich Hilfe holen, etwa bei Hightech Aargau.

Wolfgang Pink, Betriebsleiter der Firma Hess & Co., ist mit dem Phänomen vertraut und bestätigt, dass es Anfragen aus der Nachbarschaft gibt. Er gibt Entwarnung: «Die Anlage hat keine Störung und die Leute müssen sich keine Sorgen machen: Der Rauch ist nicht gefährlich.» Der schwarze Rauch entstehe bei der Verbrennung von Holz. Je nach Holzart, Konsistenz, Staub- und Sauerstoffanteil verfärbe sich der Rauch. «Vor vier Jahren haben wir eine neue Filteranlage installiert», sagt Pink, «diese hat aber keinen Einfluss auf die Farbe des Rauchs.»