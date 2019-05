Die Information ist sachlich verfasst: «Hiermit möchten wir Sie über eine personelle Änderung in der Schulleitung informieren. Kreisschulpflege und Hauptschulleiter Stascha Bader haben sich in gegenseitigem Einvernehmen per 30.04.2019 getrennt.»

Mit diesen Worten wandte sich die Schulpflege der Kreisschule Rheintal-Studenland in einem Brief an die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. Aus dem Schreiben geht nicht hervor, welche Gründe hinter der überraschenden Aufhebung des Arbeitsverhältnisses mitten im laufenden Schuljahr stehen.

Die Trennung sorgte im Umfeld der Schule für Gesprächsstoff. Es soll zu unüberbrückbaren Differenzen gekommen sein. Marianne Binder, Präsidentin der Schulpflege, mag sich auf Anfrage nicht zu den Gründen äussern: «Wir haben vertraglich Stillschweigen vereinbart», sagt sie. Stascha Bader verweist ebenfalls darauf, dass er sich aufgrund dessen nicht zu den Umständen seiner Freistellung äussern kann.

Zuvor in Bogota

Der 63-jährige Bader kam 2016 als Hauptschulleiter an die Kreisschule ins Zurzibiet. Zuvor war er anderthalb Jahre Schulleiter der Schweizerschule in Bogota, Kolumbien. «Ab Sommer werde ich als Deutschlehrer an einem Gymnasium in Zürich anfangen. Zusätzlich werde ich mich wieder auf das Filmemachen fokussieren.»