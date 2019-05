«Nach zwei Jahren harter Arbeit biegt das Jahrhundertprojekt Rheintal+ auf die Zielgerade ein.» Mit diesen Worten begrüsste Bad Zurzachs Ammann Reto S. Fuchs die Bevölkerung des Bezirkshauptorts zur letzten Infoveranstaltung, bevor an der ausserordentlichen Gmeind vom 23. Mai über den Zusammenschlussvertrag abgestimmt wird.

In allen zehn Gemeinden, die an der vertieften Prüfung zur Fusion teilgenommen haben, finden in den kommenden Tagen solche Infoabende statt. Das 21-seitige Vertragswerk für den Zusammenschluss zur neuen Einwohnergemeinde Zurzach ist das Thema dieser Veranstaltungen. Die Gemeinderäte von sieben Gemeinden empfehlen den Zusammenschluss zur Annahme, drei Gemeinderäte lehnen ihn ab (Rietheim, Mellikon und Fisibach).