Schon wieder Polizeieinsatz in Klingnau: Diesmal lag ein Blindgänger in einem Garten

Drei Sprengkörper haben Privatpersonen und die Polizei letzte Woche in Klingnau in den Reben und im Achenberg gefunden. Heute am Pfingstmontag kam es zum vierten Fund in einem Privatgarten im Chisweg. Dieser befindet sich rund 1,5 Kilometer vom zweiten Fundort am Achenbergweg entfernt. Dazwischen liegen die Reben.

Beamte der Regionalpolizei Zurzibiet und der Aargauer Kantonspolizei sperrten die betroffene Liegenschaft weiträumig ab. Die Spezialisten der Forensischen Instituts Zürich kamen erneut zum Einsatz. Erst fuhr ein Sprengstoffroboter in den Garten, um den Knallkörper zu röntgen. Danach barg ihn ein Forensiker im Schutzanzug und deponierte ihn in einem Metallbehälter. Er wird im Labor in Zürich untersucht.