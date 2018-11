Die Senke im Leuggemer Weiler Schlatt bereitet seit vielen Jahrzehnten Sorgen. Die Durchlässigkeit des Bodens ist gering, das führt zu einer Vernässung des Bodens und zu Überschwemmungen. Der Gemeinderat Leuggern hat nun die Baubewilligung für das Bauprojekt «Korrektur Melioration Schlattboden» mit den Bewirtschaftungs- und Bodenverbesserungsmassnahmen erteilt. Die Geländemulde soll mit 450'000 m3 Aushub aufgefüllt werden.

Im Zusammenhang einer Güterregulierung in der Umgebung des Schlattbodens wurde 1938 eine Versickerungsanlage gebaut. Die umliegenden Flächen wurden in den Schlattboden entwässert, mit der Absicht, das Wasser über diesen Sickerschacht abzuleiten. Das System mit Sickerschacht hat die Funktion nicht erfüllt und führt regelmässig bei starken Niederschlägen zu Überschwemmungen. Verschiedene Anläufe zur Lösung des Problems sind in den vergangenen Jahrzehnten aus persönlichen oder technischen Gründen gescheitert. Auf der Grundlage von verschiedenen Fachgutachten reichte die Birchmeier Kies + Deponie AG, Döttingen, ein Baugesuch für die Korrektur Melioration Schlattboden, verbunden mit Bewirtschaftungs- und Bodenverbesserungsmassnahmen ein.

Während der Auflagefrist sind 12 Einwendungen eingegangen. Nach den Einwendungsverhandlungen konnten noch Projektoptimerungen vorgenommen werden. Der Kanton hat dem Bauprojekt im Sinne einer gesamtheitlichen Güterabwägung zugestimmt. (az)