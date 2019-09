Es ist eine Weile her, seit die Musikgesellschaft Endingen ihre letzte Fahnenweihe gefeiert hat, genau genommen 54 Jahre. Nur zwei Mitglieder der heutigen Formation waren damals im Jahre 1965 dabei, so der Euphoniumspieler Werner Hauenstein und der Posaunist Roland Weiss. Die übrigen knapp 20 Mitglieder erleben morgen Abend zum ersten Mal, wie eine Vereinsfahne begrüsst wird. Es ist erst die insgesamt dritte Fahne in der 150-jährigen Geschichte der Musikgesellschaft Endingen. Die erste wurde 1934 vorgestellt, also 65 Jahre nach der Gründung 1869.

Über das Aussehen der neuen Fahne, die am Samstagabend in der Mehrzweckhalle enthüllt wird, verrät OK-Präsident Peter Fäs noch nichts. Nur so viel gibt er preis: «Unsere Fahne wird sich vom Design her von anderen unterscheiden. Denn sie ist nicht wie üblich von den Fahnenfabrikanten gestaltet worden, sondern von unserer langjährigen Saxofonistin Petra Gjergjaj.»

Über die Hälfte der Mitglieder sind Frauen

Die Gründer der Musikgesellschaft Endingen sind sechs junge Musikanten. Welche Instrumente Gottlieb Blum, Heinrich Werder, Johann Schmid, Jakob Schmid und Jakob Bächli gespielt haben, ist nicht überliefert. Nur, dass Gottfried Keller der erste Dirigent war, ist bekannt. Von Beruf waren die Männer Kinderwagenfabrikant, Lehrer, Bierbrauer, Gemeinderat und Strassenwärter.Ihr gemeinsamer Nenner war die Freude am Musizieren. Rasch wuchs die Musikgesellschaft Endingen, 1910 zählte sie bereits 11 Musikanten. Als sie im Jahre 1926 am eidgenössischen Musikfest in La Chaux-de-Fonds auftrat, gehörten 26 Personen dazu. Ob der Verein in der Anfangszeit auch schon Frauen aufgenommen hat, ist laut Peter Fäs nicht bekannt. Heute sind von den 21 Aktivmitgliedern über die Hälfte weiblich.