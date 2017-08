«Es gibt drei Gründe für eine Fernfahrt auf dem Rad durch Russland», erklärte Marcel Iseli, früherer Gemeindeammann von Bad Zurzach. «Erstens herrscht zu 80 Prozent Rückenwind, zweitens ist es nirgends auf der Welt so schön, und drittens ist es die Herzlichkeit der Menschen und ihre Gastfreundschaft.»

Marcel Iseli, zusammen mit Walter Güntensperger Inhaber von Hürzeler Bicycle Holidays, hat bereits diverse Radfernfahrten nach und durch Russland unternommen. Auch nächstes Jahr ist eine Radtour von Sankt Petersburg nach Wladiwostok geplant.

Iseli pflegt seit 2002 enge Kontakte mit der Schweizer Botschaft in Moskau sowie mit Exponenten der Wirtschaft und des Tourismus in Russland.

Bad Zurzach statt New York

Was lag also näher, als diese Kontakte nutzbar zu machen, und den Schweizern die vielfältige russische Kultur und Gastfreundschaft, wie sie Iseli und seine Tourbegleiter erfahren haben, nahezubringen – an einem russisch-schweizerischen Kulturfest mit kulinarischen und musikalischen Genüssen. Höhepunkt war sicher das Konzert des Geigers Mikhail Simonyan, den der Zurzacher Gregor Loepfe am Piano begleitete. Simonyan war bereits in so renommierten Konzerthäusern wie Carnegie Hall, Lincoln Centre New York oder dem Grossen Saal der Sankt Petersburg Philharmonie zu hören, und nun also auch im vergleichsweise bescheidenen Gemeindesaal von Bad Zurzach.

«Gastlichkeit und Offenheit gehören zur Kultur Russlands», sagte Roman Skoryy, Vizepräsident Tourismus Russland, gegenüber der Presse und bedankte sich für die Gelegenheit, ein Image Russlands zu zeichnen, wie es die radsportbegeisterten Schweizer erlebt haben. «Wenn schon freundschaftliche Kontakte gepflegt werden, warum nicht auch touristische?», fragte Skoryy. «Potenzial für touristische Zusammenarbeit ist vorhanden», sagte auch Gemeindeammann Reto Fuchs, als er den russischen Gästen die junge Bäder- und Tourismusgeschichte von Bad Zurzach erläuterte.

Schweizer Prominenz am Buffet

Viel politische Prominenz hatte sich am festlichen Empfang eingefunden. Am Buffet drängten sich Nationalrätin Ruth Humbel, Peter Straub, bis 2011 baden-württembergischer Landtagspräsident, Andreas Edelmann, Verwaltungsratspräsident Thermalquelle AG, ebenso wie Nationalrat Hansjörg Knecht. Kurt Schmid war gar in zweifacher Mission präsent, einmal als Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes, dann aber auch als versierter Alphornbläser.