Auf Anfrage sagt eine Sprecherin der Stadtwerke Waldshut-Tiengen: "Heute ist Ruhetag, aber morgen nimmt die Fähre ihren Betrieb wieder auf." Es habe aufgehört zu regnen und die Lage beruhige sich allmählich wieder. "Die Fähre kann fahren, wenn der Wasserstand unter die 9,5-Meter-Grenze sinkt."

Die Stadtwerke entschieden sich am Dienstag dazu, den Betrieb einzustellen. Grund dafür waren Baumstämme und Geröll, die von den Abhängen in den Rhein geschwemmt wurden und eine Weiterfahrt in Verbindung mit dem Dauerregen zu gefährlich machten.