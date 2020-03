Restaurant «Romantica» geht Konkurs – aber nicht wegen des Coronavirus

Eine Beiz nach der anderen sucht in Klingnau einen Nachfolger. Im vergangenen Jahr schlossen der «Rebstock» und der «Rosengarten». Während Letzterer noch immer auf einen neuen Pächter wartet, sucht der Wirt im ehemaligen «Rebstock», der neu «Zero Six» heisst, seit Februar einen Nachfolger für die Beiz − nach nur zwei Monaten.

Jetzt hat auch das Restaurant Pizzeria Romantica, das früher Warteck hiess, seine Tore geschlossen. Gegen die GmbH der Wirtin Leonita Uka wurde am 12. März der Konkurs eröffnet, wie der Konkursbeamte Roland Laube vom zuständigen Konkursamt in Brugg bestätigt.

Mitarbeiter wurden per sofort freigestellt

«Wir hatten vor, das Restaurant noch ein oder zwei Tage offen zu lassen, um die Vorräte aufzubrauchen», sagt Laube. Doch auf Grund der verschärften Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, welche letzte Woche die Schliessung der Restaurants zur Folge hatten, sei dies nicht mehr möglich gewesen.

«Das Personal wurde freigestellt und erhielt auf den nächsten gesetzlichen Termin die Kündigung», so Laube. Noch am selben Tag konnten sich die Mitarbeitenden wie bei einem Konkurs üblich auf dem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAV anmelden.

Problem: Im Städtchen wenig Laufkundschaft

Dass das Restaurant habe schliessen müssen, sei bedauerlich, sagt Florian Zihlmann von der Liegenschaftsbesitzerin Zihlmann Verwaltungen AG in Koblenz. «Wir waren bereits mit verschiedenen möglichen Nachfolgern in Kontakt», ergänzt er. «Bis jetzt haben wir aber noch niemanden gefunden, der geeignet wäre, das Restaurant zu übernehmen.» Für die Gastrobetriebe sei es schon vor der Corona-Pandemie schwierig gewesen. «Die Konkurrenz in Klingnau und Umgebung ist gross», sagt Zihlmann. «Es gibt zahlreiche Restaurants, viele davon mit gutem Ruf.» Hinzu komme, dass es im Städtli nicht allzu viel Laufkundschaft habe.

Wenn sich kein neuer Pächter finden lässt, dann müsse man sich überlegen, wie die Liegenschaft anderweitig genutzt werden kann. Was aber schade wäre, denn die Zihlmann Verwaltungen AG habe bereits viel in die Sanierung der Liegenschaft und des Restaurants im Besonderen investiert, so Zihlmann. Die Wirtin war für die Aargauer Zeitung nicht zu erreichen.

Weiterhin in Betrieb sind neben «Zero Six» (Rebstock) die Restaurants Picone und Engel, das Café Gfeller und das Elefanten Pub. Gleich neben dem Pub befindet sich das Grillhouse mit Take-away. Dort war bis 2019 der Take-away «Very Good» drin.

