Regionalpolizei schafft sich semistationären Blitzer an

Im Bezirk werden immer mehr Tempo-30-Zonen eingeführt. Dessen Wirksamkeit muss regelmässig kontrolliert werden. «Um wirksame und effiziente Kontrollen durchführen zu können, hat das politische Gremium der Regionalpolizei beschlossen, ein semistationäres Verkehrsüberwachungsgerät anzuschaffen», schreibt die Repol Zurzibiet. Auch hätten sich die Reklamationen der Bevölkerung bei Politik und Polizei wegen Schnellfahren in den Dörfern gehäuft, vor allem in Tempo-30-Zonen.

Zusätzlich zu den temporeduzierten Bereichen soll die Verkehrsüberwachung an weiteren exponierten Streckenabschnitten verstärkt werden. "Dies vor allem dort, wo sich ein Geschwindigkeits- und erhöhter Lärmschwerpunkt bildet", schreibt die Repol weiter. Das evaluierte Gerät sei auf dem neusten technischen Stand und mit einem aktiven Vandalenschutz mit Alarmfunktion versehen. Die Regionalpolizei Zurzibiet wird das neue Gerät in der dritten Woche im November in Betrieb nehmen.

Gleiche Geräte sind in anderen Regionen des Kantons schon seit längerem im Einsatz, unter anderem sehr erfolgreich in Baden. Mit dem bewährten Tempoinfogerät (Speedy), das vor allem präventiven Charakter aufweist, würden weiterhin für jedermann sichtbare Kontrollen durchgeführt. Verschiedene Gemeinden haben ebenfalls solche Infogeräte angeschafft, um die Automobilisten und Automobilistinnen auf die aktuell gefahrene Geschwindigkeit zu sensibilisieren. (az)