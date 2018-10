Nicht mehr lange, und die kalte Jahreszeit bricht wieder an. Rolf Knecht weiss bereits, was er sich für die Wintermonate Dezember und Januar wünscht: «Ein Eisfeld für das Untere Aaretal.» Damit dieser Wunsch Realität wird, legt sich der Döttinger mächtig ins Zeug. Mittels Crowdfunding will er seinen Traum bei der Schulanlage Bogen in Döttingen realisieren.

Eisfeld? Da war doch was, dürften sich die Zurzibieter sagen. Im Februar machte Lengnaus Hauswart den Pausenplatz kurzerhand zur rutschigen Angelegenheit. Die Inspiration für das Projekt in Döttingen kommt aber nicht aus Lengnau, sondern aus Windisch. «Ich bin in den letzten Jahren immer wieder am Campus vorbeigefahren und habe gesehen, dass es dort ein Eisfeld gibt. Der Wunsch, das auch in Döttingen zu machen, hat lange in mir geschlummert», sagt Knecht, der als Weinbauer und als Präsident des FC Döttingen in der Gemeinde stark verwurzelt ist.