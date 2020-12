Pop-Art-Künstler Santhori will mit 555 Masken ein Zeichen in der Coronakrise setzen

Insgesamt fünf Sujets mit unterschiedlichen Symbolen hat er kreiert. In der ersten Edition finden sich Augen, Nasen, Mund. In Anlehnung an das Schutzkonzept während der Pandemie.

Rund 2500 Masken hat Thomas Santhori bestellt, die nun Abnehmer finden sollen. Ihm gehe es bei der Aktion nicht darum, Geld zu verdienen. «Sie soll als Zeichen in einer aussergewöhnliche Zeit verstanden werden, welche jeden Einzelnen fordert, und so in Erinnerung bleibt», sagt er.

Familie war an Heiligabend per Zoom zugeschaltet

Santhori wurde mit der Coronakrise konfrontiert, als in der Schweiz noch weitgehend Normalbetrieb herrschte. Wegen den steigenden Infektionszahlen musste im Februar das Projekt «China Relation 2020» abgesagt werden. Er plante in Peking einen zweimonatigen Aufenthalt. An der Chinesischen Hochschule der Künste hätte er Vorträge halten sollen. Er blieb aber zu Hause. «Ich wollte nicht mit dem Feuer spielen», sagte Santhori damals.

An dieser Einstellung hat sich nichts geändert: Auch an den Feiertagen hielten er und seine Frau Ursula sich strikt an die Regeln. An Heiligabend kam ein Sohn mit seiner Frau auf Besuch kommen. Die anderen Kinder und Enkel wurden per Zoom zugeschaltet.

Die Masken können hier bestellt werden.