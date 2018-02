Rund 600 Fasnächtler von 23 Gruppen sorgten beim Fasnachtsumzug am Dienstag für närrische Stimmung im Städtchen. Einige hundert Zuschauer liessen sich das Spektakel bei sonnigem Wetter nicht entgehen. Sie drängten sich gerade im oberen Städtchen in mehreren Reihen an den Strassenrändern.

Die Primarschüler und Kindergärtler zogen mit ihren kreativen Verkleidungen die Blicke auf sich: Da gab es strahlende Sonnen, kleine Drachen und Quallen, aber auch die nächste Hippie-Generation, Emojis oder Birdwatcher zu sehen, das geplante Naturzentrum am Klingnauer Stausee lässt grüssen. Furchteinflössende Vampire verteilten Blut (rot gefärbten Tee), das Mukiturnen brachte den Zuschauern das Leben auf dem Bauernhof näher, Kinder und Eltern von der Kita Chnopftruckli waren als Luftibusse zu sehen.

Die Regionalpolizei Zurzibiet wurde am Klingnauer Fasnachtsumzug kurzerhand zur "Regionalpolizei Chnurzibiet" umgetauft. Die Klingnauer Fasnachtsgruppe Stadtdörli fuhr mit ihrem polizeilichen Wagen ins Städtli ein und verteilte Bussen wegen "Nacktparkierens" – in Anspielung auf das Nachtparkierverbot, das bei den Bewohnern schon diverse Male für Diskussionen gesorgt hat.

Pontoniere und ein Tunnel

Der FC Klingnau verbreitete Vorfreude auf dem WM 2018 in Russland und verteilte Tickets fürs Final – mit der Paarung "Schweiz - Russland". Die Pontoniere präsentierten einen Tunnel als Lösung für die ÖV-Probleme mit der EU. Birchmeier Bau AG machte Werbung für ihren Kiesabbau im Klingnauer Hard. Kinder stürzten sich auf deren Gummibärchen-Päckchen, die Bauarbeiter in Schubkarren brachten.

Eröffnet haben den Umzug traditionellerweise die Räbehegel, zu denen auch zwei junge Buben im traditionellen Jutekleid gehörten. Die Klingnauer Stadtmusik folgte. Die einheimischen Städtlifäger schlossen den Umzug ab. Insgesamt sorgten sechs Musikformationen für kakophonische Klänge.