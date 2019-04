Wenn am 20. Oktober 2019 der neue Ständerat gewählt wird, blickt der Bezirk Zurzach gespannt nach Bundesbern. Mit Hansjörg Knecht kandidiert seit langer Zeit wieder ein Zurzibieter fürs «Stöckli». Der letzte Ständerat aus dem Bezirk war Hans Jörg Huber. Er begann seine politische Laufbahn in Bad Zurzach und vertrat die Aargauer CVP von 1987 bis 1995 in der kleinen Kammer.

Mit Knecht bietet sich diese Chance erneut. Der 54-jährige Unternehmer aus Leibstadt betreibt eine Mühle und ist seit 2011 im Nationalrat. Er will für die wählerstärkste Partei im Aargau den 2011 an die SP verlorenen Ständeratssitz zurückerobern. Knecht bezeichnet sich selber als «Sachpolitiker». Er will sich auch für regionale Interessen starkmachen. Auf seiner Homepage schreibt er etwa: «Für unsere Bevölkerung und unseren Industriekanton ist eine sichere, günstige und vom Ausland unabhängige Stromversorgung wichtig. Deshalb setze ich mich für eine ideologiefreie Energiepolitik ein.» Mit dieser Aussage punktet Knecht in der Atomstrom-Hochburg mit den AKW Beznau und Leibstadt. Aber auch beim Verkehr gibt es regionale Interessen, die von nationaler Bedeutung sind: etwa die zweite Rheinbrücke beim Grenzübergang in Koblenz.

Was sagen SP, FDP und CVP?

Doch was sagen die anderen Bezirksparteien, also SP, FDP und CVP? Unterstützen sie den SVP-Kandidaten Hansjörg Knecht, damit er der Randregion Zurzibiet Gewicht geben und sie als Ständerat besser vertreten kann, oder steht das Parteibüchlein über den regionalen Interessen?

«Die SP Sektion Zurzibiet unterstützt im Ständeratswahlkampf ganz klar den SP-Kandidaten Cédric Wermuth», sagt Elena Flach, Co-Präsidentin der SP Sektion Zurzibiet. «Aber wir wünschen Herrn Knecht natürlich mit seiner Kandidatur alles Gute.» Doch wäre Hansjörg Knecht im Ständerat nicht die stärkere Stimme für den Bezirk Zurzach? «Jein», antwortet Flach, «Hansjörg Knecht kann vielleicht die regionalen Interessen besser vertreten, aber wir wünschen uns einen Ständerat, der sich für die Interessen der SP und des Kantons Aargau in Bundesbern einsetzt. Und auch Cédric Wermuth weiss, was es heisst, in einer Randregion zu leben.»