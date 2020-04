Parkplätze am Klingnauer Stausee werden über das Osterwochenende gesperrt

Schon am Dienstag sperrte ein Bauamtsmitarbeiter die Parkplätze bei der «Seerose» in Meisterschwanden am Hallwilersee ab. Auch in allen anderen Gemeinden rund um den See, der bei Spaziergängern sehr beliebt ist, werden Gitter aufgestellt. «Wir reduzieren das Angebot, sodass wir nur noch Notparkplätze haben», sagt der Meisterschwander Gemeindepräsident Ueli Haller zu Tele M1.

Er und die Regionalpolizei haben entschieden, das Parkplatzangebot auf Ostern hin zu minimieren. Drei Viertel der insgesamt über 1000 Parkplätze stehen nicht mehr zur Verfügung. Die Gemeinden empfehlen, den Hallwilersee am Osterwochenende ganz zu meiden.

Bauämter sperren unmittelbar am Stausee gelegene Parkplätze

Auch bei einem weiteren beliebten Ausflugsziel werden Gitter aufgestellt: «Alle unmittelbar am Klingnauer Stausee gelegenen Parkplätze werden über das Osterwochenende abgesperrt», sagt René Lippuner, Kommandant der Regionalpolizei Zurzibiet, auf Anfrage der AZ. "Wir haben dies mit den Anliegergemeinden des Stausees besprochen, alle sind einverstanden, die ersten Plätze werden heute schon abgesperrt", erläutert Lippuner.

Damit wollen die Behörden die Attraktivität für Ausflügler senken und Menschenansammlungen verhindern. Nicht abgesperrt werden können private Parkplätze von Unternehmen, wie zum Beispiel jener beim Otto's in Döttingen.

