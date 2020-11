Pachtvertrag läuft 2024 aus: Verliert der FC Klingnau seinen ersten Fussballplatz nach 75 Jahren?

Doch was passiert mit dem bestehenden Fussballplatz einige hundert Meter entfernt? Denn die Gemeinde schreibt in den Abstimmungsunterlagen, dass der Pachtvertrag mit dem Kanton per Ende 2024 ausläuft.

Am 28. August 1949 wurde der erste Fussballplatz im Grie eröffnet. Vierzig Jahre später trat am 1. Juli 1989 das Stauseedekret in Kraft. Damit soll das Naturschutzgebiet am Klingnauer Stausee als international bedeutendes Nahrungs-, Rast- und Überwinterungsgebiet für ziehende Wasser- und Watvögel erhalten bleiben. Der Fussballplatz geniesst einen Bestandsschutz, eine gesetzliche Garantie für die zuvor erstellten Bauten, die grundsätzlich nicht befristet sei, sagt Felicitas Sie­bert vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt.

Ein Pachtvertrag, der alle sechs Jahre erneuert wird, regelt die Benützung des Platzes. Der Pachtzins bewege sich im dreistelligen Bereich und sei als symbolisch zu bezeichnen. Sofern weder der Kanton noch der FC Klingnau den Vertrag sechs Monate im Voraus kündigen, verlängert er sich automatisch um weitere sechs Jahre.

Aufenthaltsräume müssen bis August 2021 weg

Der Bestandsschutz beinhaltet aber einzig den Unterhalt der bestehenden Bauten und Anlagen. Erweiterungen und Erneuerungen sind nicht erlaubt. Das Dekret verunmöglicht also den Bau einer grösseren und zeitgemässen Anlage für die 19 beim Fussballverband gemeldeten Mannschaften inklusive der Futsal-Mannschaft. So mussten vor zwei Jahren auch die Spieler des FC Chiasso aus der Challenge League vor der Schweizer-Cup-Partie nach dem Umziehen in der Kabine einen rund 600 Meter langen Fussmarsch zum Spielfeld zurücklegen. Felicitas Siebert: