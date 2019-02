In diesen Tagen arbeiten die Gemeinderäte am Fusionsvertrag, der zehn Gemeinden im Zurzibiet zusammenführen soll. Am 23. Mai wird das 20-seitige Werk den Stimmberechtigten von Rietheim bis Kaiserstuhl vorgelegt.

Falls alle Einwohnergemeinden dem Zusammenschlussprojekt Rheintal+ ihren Segen erteilen, die Zurzibieter Fusion also zustande kommt, entstünde aus den zehn Einwohnergemeinden eine einzige. Doch was passiert mit den Ortsbürgergemeinden (OBG)? Die Gemeinden verfügen, mit Ausnahme von Wislikofen, alle noch über eine Ortsbürgergemeinde. Deren Grösse und Besitztum sind sehr unterschiedlich.

Das Vermögen reicht von 0,18 Millionen (Mellikon) bis 6,64 Millionen Franken (Rekingen). Insgesamt sind es 20,78 Mio. Franken. Die OBG Bad Zurzach besitzt Land im Flecken, die OBG Rekingen ein Ferienhaus in Davos, Rümikon ein Fischereirecht aus dem Mittelalter, das auch das Fischen am deutschen Rheinufer erlaubt.