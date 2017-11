An den drei OSA-Infoveranstaltungen im Oktober präsentierte der Döttinger Gemeinderat Peter Schödler eine Tabelle zur Erreichbarkeit der drei Schulstandorte mit dem öffentlichen Verkehr von den neun Gemeinden aus. Dabei stach ins Auge, dass alle Verbindungen mit zwei Ausnahmen im «grünen Bereich» (maximal 20 Minuten) liegen. Es handelt sich um Mandach-Klingnau (über 30 Minuten) und Schwaderloch-Klingnau (20-30 Minuten). Diese Angaben lassen sich im Online-SBB-Fahrplan auf den ersten Blick bestätigen. Von Mandach nach Klingnau benötigt man 39 Minuten – eine Minute länger, als man von Klingnau zum Hauptbahnhof Zürich per Zugfahrt braucht. Wie ist das möglich? Der Klick auf die Fahrplan-Detailansicht bringt Klärung: Die Bus-Fahrt von Mandach zum Bahnhof Döttingen dauert nur 16 Minuten. Der Fahrplan sieht nun aber eine Wartezeit von 22 Minuten vor, ehe der Zug nach Klingnau fährt und dort eine Minute später hält.

Nun ist es vom Bahnhof Döttingen nur 300 Meter weiter zur Klingnauer Bez als von der dortigen Bahnstation. Von Mandach aus ist die Bez per Bus und kurzem Fussweg demnach in rund 20 Minuten erreichbar, also ähnlich schnell wie die Schule in Leibstadt (21 Minuten). Der Vergleich kommt nicht von ungefähr: In den letzten Jahren haben nämlich mehrere Mandacher Jugendliche die Oberstufe in Leibstadt besucht. Aktuell ist es einer. Von Schwaderloch dauert die Fahrt zum Bahnhof Döttingen maximal 22 Minuten. Je nach Verbindung und Tageszeit dauert auch die Fahrt von Full nach Kleindöttingen 18 bis 22 Minuten. Dies allerdings weist die OSA-Matrix nicht aus.

Auf die Matrix angesprochen, sagt Schödler: «Ich gehe natürlich davon aus, dass ein Schüler aus Mandach nur zum Bahnhof Döttingen fährt und dann zur Oberstufe nach Klingnau zu Fuss gehen würde.» Auf die irreführenden Angaben angesprochen, sagt er, dass er die Zahlen nicht selbst erhoben, aber darauf vertraut habe, dass diese richtig seien. Kleindöttingen sei dennoch die zentralste Lösung. Schödler vermutet, dass die Matrix vom Klingnauer Gemeinderat Felix Lang stammt. Dieser zeigte sich an der Infoveranstaltung des Klingnauer Gemeinderats zur nächsten Gmeind überrascht über die irreführenden Angaben. Er habe sie nicht erstellt, sagte er und vermutete, sie stammten vom Kanton.

Kanton stellt Sachverhalt klar

Auf Anfrage sagt Patrick Gosteli, Ammann von Böttstein und Präsident der OSA-Steuergruppe, dass die Matrix von Jürg Bitterli vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt stamme. Dieser bestätigt das: «Ich hatte den Auftrag, die öV-Zeiten von den Abfahrts- zu Zielorten zusammenzutragen.» Wobei er eine Matrix zum ganzen Bezirk erstellt habe für eine Sitzung der Regionalplanung Zurzibiet im August 2015. An dieser Sitzung seien Vertreter aller Oberstufen dabei gewesen. Anwesend war auch Patrick Gosteli.

Bitterli selbst bestätigt die irreführenden Angaben, indem er sagt: «Dies sind ‹reine› Verbindungen von öV-Haltepunkt zu öV-Haltepunkt.» Das habe er an jener Sitzung klar ausgewiesen. Dass die Oberstufe Klingnau vom Bahnhof Döttingen nur wenige hundert Meter weiter entfernt liege als von der Bahnstation Klingnau, sei nicht berücksichtigt. Bitterli unterstreicht: «Das heisst, dass in der Regel kaum jemand 22 Minuten am Bahnhof Döttingen auf den Zug Richtung Klingnau wartet, nur um kaum 300 Meter Gehdistanz einzusparen. Dies müsste man bei der Interpretation der Matrix erwähnen.» Für die Auswahl des «grünen» Bereichs von 20 Minuten gab es keinen speziellen Grund. Man hätte diesen also auch anders wählen können.

Damit stellt sich also die Frage, wieso die OSA-Steuergruppe diese Matrix nicht angepasst hat? Patrick Gosteli gibt nur eine ausweichende Antwort: «Die Arbeitsgruppe hat die Matrix des Kantons mit den Zielorten der öV-Verbindungen übernommen.»