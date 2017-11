Nicht alle fänden Platz in Klingnau

Sollen also gleich viele Klassen in Klingnau und Leuggern unterrichtet werden, würden pro Jahrgang zwei Sek- respektive Real-Klassen in Klingnau sowie eine in Leuggern geführt – und umgekehrt. Bei zwei Klassen in Klingnau sorgen die Kleindöttinger Jugendlichen, als Scharnier, für eine problemlose Verteilung.

Wenn aber zwei Klassen in Leuggern geführt werden sollen, kann die dritte Klasse in Klingnau gemäss Maximalzahl höchstens 25 Sek- respektive 22 Real-Schüler aufnehmen. Im erwähnten Schuljahr führte die OSUA in Klingnau aber 27, 29 und 29 Sek-Schüler sowie 23, 29 und 26 Real-Schüler in den drei Jahrgängen. Kurioses Resultat: Es hätten nicht alle SeReal-Schüler der drei OSUA-Gemeinden Platz in Klingnau. Sieben Schüler müssten über Aare oder Rhein nach Leuggern ausweichen.

Für die Gemeinderäte der drei Gemeinden ist dieser Aspekt neu. «Das kann sein», meint etwa Döttingens Ammann Peter Hirt. Er vertraue der Aussage der zuständigen OSA-Steuergruppe, dass die «ausgewogene Verteilung» machbar sei. Dies umzusetzen, werde Aufgabe der Schulleitung und der Schulpflege sein. Deren Mitglieder sollen gemäss OSA-Satzungen vom Verbandsvorstand eingesetzt werden. Beim Verbandsvorstand wiederum werden Klingnau, Döttingen und Koblenz mit ihrer Stimmkraft gegenüber den Gemeinden auf der anderen Aareseite unterlegen sein.