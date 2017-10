An der ersten Infoveranstaltung in Klingnau bekamen die Verantwortlichen des Projekts Oberstufe Aaretal (OSA) einige Kritik zu hören. Während Klingnau gemäss OSA-Vorstellungen die Bezirksschule verliert, hier 7 Klassen- und 2 Gruppenzimmer frei werden und die Gemeinde wegen sinkender Schülerzahlen mehrere hunderttausend Franken Schulgeld einzubüssen droht, soll in Kleindöttingen und in Leuggern in die Schulinfrastruktur investiert werden und dürfte die Zahl der Oberstufenschüler dank der geplanten «ausgewogenen Verteilung» steigen.