Bei der ersten Infoveranstaltung in Klingnau bekamen die Verantwortlichen des Projekts Oberstufe Aaretal (OSA) einige Kritik zu hören. Während Klingnau gemäss OSA-Vorstellungen die Bezirksschule verliert, hier 7 Klassen- und 2 Gruppenzimmer frei werden und die Gemeinde wegen sinkender Schülerzahlen mehrere hunderttausend Franken Schulgeld einzubüssen droht, soll in Kleindöttingen und in Leuggern in die Schulinfrastruktur investiert werden und dürfte die Zahl der Oberstufenschüler dank der geplanten «ausgewogenen Verteilung» steigen. Letztes Schuljahr wurden gemäss kantonaler Schulstatistik in Klingnau 261, in Böttstein 128, in Leuggern 101 und in Leibstadt 60 Oberstufenschülerinnen und -schüler unterrichtet. Entsprechend durfte man gespannt sein, wie die Stimmung bei der zweiten von drei Infoveranstaltungen in Leuggern sein werde.

Mit rund 70 Personen fiel der Publikumsaufmarsch in Leuggern deutlich tiefer aus. Die Zuhörer sahen eine Präsentation, die eine auffällige Änderung beinhaltete: Die OSA-Verantwortlichen Patrick Gosteli (Ammann Böttstein), Stefan Widmer (Ammann Leuggern, Peter Schödler (Gemeinderat Döttingen) sowie Hansjörg Vogt (Präsident Kreisschulpflege Bez Leuggern) zeigte nämlich neue Schülerzahlen.

In Klingnau hatten mehrere Personen Zweifel an der Korrektheit dieser sowie der Geburtenzahlen geäussert. Tatsächlich stimmten die Schüler markant nicht mit jenen der Kantonalen Schülerstatistik überein, wie die AZ nachgeprüft hat. Unabhängig davon hatte bereits die Lokalzeitung «Die Botschaft» darauf hingewiesen.