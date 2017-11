Sie wähle die Tiertrainer und ihre Tiere deshalb sehr sorgfältig aus. «Man sieht es den Augen der Tiere sofort an, ob sie etwas aus Vertrauen oder eben aus einer Angst heraus machen.» Am Wochenende sah man im Kompetenzzentrum bei Markus und Andrea Eschbach viele motivierte und berühmte Filmpferde. In einer einzigartigen Mischung aus Show und Wissensvermittlung präsentierten die Darsteller, was Film- und Showpferde alles können.

Grosser Publikumserfolg

Die Regisseurin Jolanda Ellenberger lebt abwechslungsweise in Amerika und im Jura, besitzt zwei eigene Freiberger und zeigte dieses Jahr bereits an der BEA in Bern Kostproben aus der Welt der Filmpferde. Der grosse Publikumserfolg in Bern inspirierte sie, das Projekt weiterzuverfolgen. «Gemeinsam mit Stuntpferdeausbildnerin Suzanne Struben Sera, deren Pferde unter anderem in den Filmen ‹Ostwind›, ‹Wendy› oder ‹Bibi und Tina› mitwirkten, gelang es uns, hochkarätige Persönlichkeiten für die Nacht der Pferde zu verpflichten.» So war auch Suzanne Struben Seras Mann, der bekannte Stuntman Jolly Sera, genauso dabei wie die Tschechin Jana Jelenova mit ihrem Stuntteam und Double-Pferd Bobby aus «Ostwind I».

Viertelmillion Instagram-Follower

Aus der Schweiz mit von der Partie waren Sandra Wanner mit ihren drei Pferden Sunshine, Marengo und Luna sowie Roland Lerch mit seiner Do-Sanchin-Karategruppe. Die Lachmuskeln strapazierten die Stand-up-Comedians Claudia und Andreas Schurig. Für besondere Momente sorgten die jungen Tanja Riedinger und Bettina Rittler von «Native Horse» mit ihrer Stute Estella. Die beiden erleben derzeit eine wahre Bilderbuchkarriere. Auf Instagram begeistern sie eine knappe Viertelmillion Follower mit ihrer Geschichte, haben seit einem Jahr immer grössere Auftritte, unter anderem an der Equitana in Essen, und klassierten sich dieses Jahr beim erstmals durchgeführten «Mustang Makeover» als Dritte.

Die Botschaft von Jolanda Ellenberger und den zwei- und vierbeinigen Darstellern kam beim Publikum in Koblenz sehr gut an. Und wohl alle, die in irgendeiner Form mitwirkten, spürten, dass da etwas Besonderes kreiert worden war und wohl auch bei weiteren Vorstellungen viel Publikum in den Bann ziehen würde.