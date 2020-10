«Nicht unser Niveau» – der FC Klingnau geht gegen den FC Freienbach mit 0:9 unter

Das ist eine ordentliche Klatsche. Der FC Freienbach schenkt dem FC Klingnau gleich neun Treffer ein. Die sonst so gut organisierte und von Trainer Samir Bajramovic viel gelobte Abwehr ist nicht das Prunkstück, das sie eigentlich sein sollte.

Nach 24 Minuten steht es schon 0:3

Zuvor musste man lediglich zehn Tore in sieben Spielen hinnehmen, nun gleich neun während 90 Minuten. Die einzige Frage ist deshalb: Warum? Trainer Bajramovic sagt: «Wir waren einfach nicht bereit und sind zu weit vom Gegner weg gestanden und haben viel zu spät attackiert.» Schon beim ersten Gegentor in der dritten Minute seien seine Jungs hinterhergelaufen, sagt Bajramovic nach dem Spiel. Und das blieb während der gesamten Spieldauer so. Zur Verdeutlichung: Nach 24 Minuten steht es bereits 0:3 aus Klingnauer Sicht, bis zur Pause 0:4 und nach 48 Minuten schon 0:6.

«Dieses Team gehört nicht in diese Liga»

Der FC Freienbach, gespickt mit Spielern, die auch schon bei der AC Milan im Nachwuchs, beim FC St. Gallen oder den Grasshoppers gekickt haben, ist viel zu stark für die Zurzibieter Jungspunde. Mit seinen nunmehr 39 Toren in sieben Partien untermauert der FCF auch eindrücklich seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz. «Dieses Team, mit diesen Spielern, gehört nicht in diese Liga», sagt denn auch Klingnau-Coach Bajramovic.